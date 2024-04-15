الاتحاد الأوروبي: الشرق الأوسط يقف على حافة الهاوية

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الشرق الأوسط يقف "على حافة الهاوية"، داعيا إلى تهدئة الصراع بين إسرائيل وإيران.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال بوريل لمحطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو: "نحن على حافة الهاوية وعلينا الابتعاد عنها".

وتابع"علينا أن نخطو نحو الفرامل ونعكس الترس".

وأضاف بوريل أنه يتوقع ردا من إسرائيل على الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران ولكنه يأمل ألا يثير المزيد من التصعيد.

كشف مسؤولان إسرائيليان أن مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس تدابير دبلوماسية لعزل إيران ضمن خيارات الرد.

وأوضح المسؤولان لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي انخرط في نقاش ساخن حول كيفية وتوقيت الرد على الهجوم الإيراني.

وأضافا أن حكومة الحرب لا تزال مصممة على الرد على الهجوم الإيراني، ولكن مع اجتماعها بعد ظهر الاثنين، يواصل أعضاؤها مناقشة توقيت ونطاق هذا الرد.