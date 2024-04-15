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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 402 محضر تمويني خلال عدة حملات بديروط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 402 محضر تمويني خلال حملات تموينية متنوعة على مدار شهر بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بقري مركز ديروط بالتنسيق بين الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية.

وأكد على تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكار والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بكافة الطرق الممكنة.

وأشار  إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ أي جهود او مبادرات لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة لتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري وتوفير السلع الغذائية الأساسية.


 وأسفرت الحملات عن تحرير 402 محضر منها 351 محضر في مجال المخابز تضمنت ٩٥ محضر نقص وزن و٦١ محضر مواصفات و٨٠ محضر عدم نظافه أدوات العجن و٥٠ محضر عدم تسليم بون و٢٨ محضر عدم اعلان عن المواعيد و٢٥ محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش و٢ محضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس و٨ محاضر توقف جزئي عن العمل و٢ محضر تصرف فى ٨ شيكارة دقيق بلدى وفي مجال الأسواق تم تحرير 51 محضر تضمن 4 محاضر كبد ولحوم مجمدة بدون بيانات و3 محضر سجاير أزيد من السعر وبدون فواتير وعدد ٦ محاضر عدم اعلان عن الأسعار ومحضر بيع اسطوانات بوتاجاز أزيد من السعر الرسمي ومحضر أرز بدون فواتير و٣٦ محضر غلق وعدم إعلان مستودعات بوتاجاز.

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يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg"..

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