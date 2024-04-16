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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدمن مخدرات.. خرج من السجن منذ أشهر ليعود إليه بجريمة قتـ ل| تفاصيل

جثة
جثة

لم يمر على العاطل مدمن المخدرات إلا أشهر معدودة منذ خروجه من السجن بعد أن أدى عقوبة تعاطيه المخدرات حتى عاد  ليدخله مرة أخرى بجريمة قـ تل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.

أحداث الواقعة 

تدور أحداث الواقعة في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا؛ حيث يعيش المتهم والمجني عليه، وقد نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم مدمن مخدر الشابو قام علي أثرها بضرب المجني عليه بفأس ولقي مصرعه في الحال.

إبلاغ السلطات الأمنية

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب بضربة فأس في قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

وتبين من المعلومات الأولية، أن مشادة نشبت بين المجنى عليه محمد.ع ، وشاب آخر بقربة الحجيرات، دفعت الأخير، إلى ضرب المجنى عليه بـ فأس، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتردد أن الجانى، مدمن مواد مخدرة، وخرج من السجن منذ شهور بعد أداء عقوبة تعاطى مخدر الشابو.

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدمن مخدر الشابو جريمة قتل قنا فأس امن قنا

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