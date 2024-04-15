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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الرقابة الصحية: 24 ألف زيارة لمتابعة منظومة التأمين الشامل

رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أحمد طه

قال أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،  إن التأمين الصحي الشامل نظام طموح يهدف إلى إصلاح النظام الصحي المصري، بحيث يشمل جميع المصريين بما فيهم غير القادرين الذين تكفل لهم الدولة تقديم الخدمة الطبية ويشمل جميع الخدمات الطبية وجميع القطاعات، لافتًا إلى أن المنظومة تقوم على تأمين صحي للأسرة المصرية.

وأضاف -خلال تعقيبه على مناقشات أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم بشأن التحديات التي تواجه تطبيق التأمين الصحي الشامل- "هذا النظام حرص على أن تكون الخدمات الطبية مشمولة بمعايير جودة، فصل مقدم الخدمة عن ممول الخدمة".

وشدد على أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية متوافقة تصدر معايير جودة متوافقة مع المعايير الدولية، موضحًا تقديم معايير للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمعامل ومراكز الأشعة حصلت على اعتماد مطابق للمعايير الدولية.

و أكد  مراقبة تطبيق الخدمة لضمان الاستدامة، وقال "الزيارات الرقابية تتم بعدد كبير خلال 4 سنوات  ومنذ تطبيق النظام قمنا بـ24 ألف زيارة رقابية،  مضيفًا " الزيارات بمعدل 100 زيارة رقابية شهرية"، مشيرًا إلى أن الزيارات تشمل قياس معايير تقديم الخدمة الطبية. 

وأوضح أن المنشآت المعتمدة 350 تتضمن  منشأة منها 78 مستشفى و 202 وحدة رعاية أولية.

وقال إن "النظام يقوم على أن 75% من الخدمات الطبية يمكن أن تستوفى في وحدات الرعاية الأساسية".

التامين الصحي الشامل الخدمة الطبية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الزيارات الرقابية المنشآت المعتمدة

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