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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار تنظم زيارة لمعبد الكرنك لـ2000 مشارك بالمسابقة الدولية للبرمجة

المشاركين في المسابقة
المشاركين في المسابقة

نظمت، اليوم، وزارة السياحة والآثار زيارة إلى معبد الكرنك بمحافظة الأقصر للمشاركين في المسابقة الدولية للبرمجة التى تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه، أشار عمرو القاضى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن المشاركة فى مثل هذه الأحداث يأتى من منطلق اهتمام الوزارة بانجاح ذلك الحدث القومى واستغلاله بالشكل الذى يسهم فى الترويج والدعاية السياحية للمقصد السياحي المصري وما به من مقومات وميزة تنافسية، واستمراراً لنهج مصر ودورها الداعم لشباب العالم لدعم العقول الواعدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة.

وأوضح أن مشاركة الوزارة فى هذا الحدث يأتي من خلال تنظيم زيارة للمشاركين فى المسابقة من المصريين والأجانب لمعبد الكرنك بالأقصر لتعريفهم على الحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن الوجهات السياحية المختلفة والمتنوعة في مصر.

ويشارك فى هذه المسابقة نحو 2000 مشارك من مختلف دول العالم ما بين طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات دولية ورؤساء كبرى الشركات الصناعية للبرمجه العالمية.

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي جامعات دولية رئيس الجمهورية عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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