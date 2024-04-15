فوز 12 شركة عالمية بجائزة الاستدامة لقدراتها لخفض الانبعاثات الكربونية

فازت 12 شركة عالمية بأحدث نسخة من جوائز تأثير الاستدامة، وتم تكريم الشركات الفائزة احتفاءً بالدور الريادي الذي يقومون به في خفض الانبعاثات الكربونية لعملياتهم التشغيلية، أو لجهودهم في مساعدة عملائهم ومورديهم على القيام بذلك.

وجاء إطلاق جوائز تأثير الاستدامة عام 2022، من أجل تكريم ومكافأة شركاء شنايدر إلكتريك في خلق عالم أكثر استدامة واعتمادًا على الحلول الكهربائية، وهذا العام، وسّعت شنايدر إلكتريك نطاق الجوائز لتشمل المزيد من الشركات المؤهَلة للفوز بالجوائز، بما في ذلك العملاء والموردين وشركاء البيع.

ويأتي تقييم المشاركين هذا العام بناءً على منهجهم الشامل في الاستدامة، وجهودهم في نشر الحلول الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية واستبدال حلول الطاقة التقليدية بالحلول المتجددة، هذا بالإضافة لمساهماتهم في نشر وتبنّي التقنيات المتطورة من الكهرباء Electricity 4.0، من خلال جهودهم في وضع استراتيجية واضحة للاستدامة والتحول الرقمي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتشمل هذه الجهود تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الأدوات والتقنيات الرقمية، بالإضافة لنماذج أخرى تعكس مدى تأثير هذه الشركات وقدرتها على الابتكار. تضمنت معايير الاختيار أيضًا ما بذلته الشركات من جهود أوسع لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري من خلال نشر الحلول الكهربائية والرقمية في العمليات التشغيلية.

وقال روهان كيلكر، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع العالمي لمنتجات الطاقة "تعد جوائز تأثير الاستدامة بمثابة منصة عالمية رفيعة لتكريم والاحتفال بالمساهمات القيمة التي قدمها عملاؤنا وشركاؤنا في جميع أنحاء العالم من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لعملياتهم التشغيلية وخارجها. إنّ علينا جميعًا أن نتعاون ونعمل معًا لتحقيق أهداف الاستدامة، والتعلم من تجارب بعضنا البعض. وهذا العام، فتحت شنايدر إلكتريك باب الترشح لجوائز تأثير الاستدامة أمام شركائها وعملائها ومورديها، لأننا أردنا مشاركة قصص نجاحهم، والتي ستصبح مصدر إلهام للشركات الأخرى التي تبدأ مسيرتها الخاصة في التخلص من الانبعاثات الكربونية. خالص تهانينا للشركات الفائزة على التزامهم وتفانيهم في تحقيق أوسع تأثير إيجابي على مجتمعاتهم والكوكب الذي نعيش عليه"

قائمة الفائزين بجوائز تأثير الاستدامة لعام 2023 هى كالتالى :

فئة "تأثير ممارسات الاستدامة على العمليات التشغيلية للشركة"

بلاك روك، الولايات المتحدة الأمريكية: يجسد المقر الجديد للشركة في مدينة نيويورك أهداف العمليات التشغيلية المستدامة للشركة، حيث يتضمن هذا المقر استخدام أرقى وأحدث تقنيات كفاءة الطاقة، لتقليل الأثر البيئي وخلق بيئة عمل صحية وتعزز إنتاجية الموظفين.

شركة كابيتال لاند، الهند: تمتلك الشركة محفظة عقارية مرنة تتضمن حلولًا مستقبلية متطورة، لحماية الشركة من مخاطر التغير المناخي، وتفادي التقادم المبكر للأصول. تطبق الشركة معايير متقدمة لإدارة المياه والطاقة، كما تمكنت الشركة من خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 20% منذ عام 2019 وحتى الآن.

FCOM، اليابان: نجحت الشركة في تقليل معدل فعالية استخدام الطاقة (PUE) من 2.6 إلى 1.24، عن طريق تطبيق ابتكارات حديثة لخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا : تعمل الجامعة مع عدد من شركائها لتنفيذ خطتها للاستدامة البيئية. وستساعد اتفاقية شراء الطاقة الشمسية التي أبرمتها الجامعة على خفض الانبعاثات الكربونية بها بنسبة 100% (صافي الانبعاثات الصفري) على مدار هذه الاتفاقية التي تصل مدتها إلى 15 عامًا، ويعادل ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمعدل 1.25 مليون طن.

مجموعة فيلوكس، الدنمارك: تعاقدت المجموعة مع قطاع الخدمات الاستشارية في شنايدر إلكتريك لتحديد وتطوير عدد من المبادرات الداعمة لتحقيق أهداف المجموعة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030، فيما يتعلق بنطاق الانبعاثات 1 و2. ومنذ عام 2023، اعتمدت مجموعة فيلوكس على الطاقة المتجددة كمصدر وحيد للطاقة التي استهلكتها بنسبة 100% (كانت هذه النسبة 98.2% في عام 2022).

فئة "تأثير ممارسات الاستدامة على العمليات التشغيلية لعملاء الشركة"

مجموعة أكسيونا، إسبانيا: تتعاون المجموعة مع شنايدر إلكتريك منذ سنوات لتحسين إدارة محطاتها وأصولها في قطاع المياه، من خلال الاعتماد على حلول تكنولوجية متنوعة مثل نظام التحكم في المحطات مع أدوات AVEVA ودمج تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT). وقد أتاحت كل من أكسيونا وشركائها، بما فيهم شنايدر إلكتريك، لمركز تنسيق العمليات التشغيلية للمياه (CECOA)، اتصال آمن مع مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمركز وتوفير بيانات لحظية لرفع معدلات الكفاءة التشغيلية والإدارة المستدامة للمياه التي تمثل أهم وأثمن الموارد الطبيعية.

انتربرايز لحلول التشغيل الآلي، الولايات المتحدة الأمريكية: قامت الشركة بتحديث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما ساهم في تحقيق وفورات في تكاليف استخدام المواد الكيميائية بقيمة 275,000 دولار. وقد ساهمت خطط الصيانة القائمة على الحالة التشغيلية للأصول وتحديثات أصول المحطة في تحسين أداء المحطة وتقليل الانبعاثات، بالإضافة لتعزيز نشر حلول تخزين الطاقة في المحطة.

ماركت القابضة AS، بولندا: تدعم الشركة جهود ومبادرات بيئية مثل مشروعات التشجير، وتحسين عمليات تسليم الميل الأخير، وعمليات التقييم الشاملة للعمر الإنتاجي لمشتريات تكنولوجيا المعلومات، وإدخال تحسينات على المعدات لتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بتشغيلها. وقد ساعدت الفلاتر الصديقة للبيئة التي تبيعها ماركت القابضة لعملائها في تمكينهم من الحصول على نطاق واسع من المنتجات المستدامة المعتمدة التي تقدمها الشركة.

شركة باراجون للتطوير العقاري، مصر: تقوم الشركة بإدارة بيانات المرافق بصورة مركزية، وقياس أحمال الطاقة لمراقبة الكفاءة التشغيلية وأداء المعدات. لقد ساهم ذلك في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15%، بالإضافة لتوليد 6% من الطاقة من مصادر متجددة. انخفض أيضًا استهلاك المياه بنسبة 15% بفضل نظام إدارة مياه الصرف الصحي، بالإضافة لتراجع مصروفات المرافق السنوية في مقر براجون بنسبة 21% تمثل وفورات سنوية في استهلاك الطاقة، مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1,092 طن.

تكنو سيرفيس، إيطاليا: تعاونت الشركة الإيطالية مع 13 مستشفى في إقليم توسكاني لزيادة كفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية. ومن خلال الاعتماد على التحول الرقمي للمحطات الميكانيكية والكهربائية ودمجها ضمن منصة EcoStruxure للمباني، تراجعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 41%. وقد تمكن المشروع من تحقيق وفورات في الطاقة بما يعادل 3,887 طن من مكافئ البترول، وهو ما انعكس على البيئة بصورة إيجابية، حيث انخفض الأثر الكربوني للمحطات من 20,448 طن إلى 12,005 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

فئة "تأثير ممارسات الاستدامة على الموردين كبار ومتوسطي الحجم "