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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع جهود إنشاء المناطق اللوجستية للمنتجات الغذائية بالمحافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم الاثنين، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وخلال اللقاء تابع آمنة الموقف التنفيذي لإنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية الأساسية والتي يتم إنشاؤها حالياً فى عدد من المحافظات من بينها الفيوم وكفر الشيخ والسويس والأقصر والشرقية وذلك في إطار جهود المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.  

وأكد وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تتابع مع المحافظات بصورة مستمرة موقف انشاء المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية وتذليل أي تحديات لتنفيذها وفقاً للجداول الزمنية لذلك وتقديم كافة التسهيلات اللازمة فى هذا الملف المهم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية على مدار العام والمساهمة في تخفيض السعر النهائي للسلع الغذائية الأساسية لصالح المواطنين في إطار جهود الدولة المستمرة في هذا الشأن .

وأضاف أن هناك تعاونا وتنسيقا مشتركا مع الدكتور  على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين وتنفيذ خطط وبرامج الدولة بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم وبصفة خاصة توفير السلع الأساسية لهم.

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع بصورة دورية معدلات انشاء المخازن والمناطق الاستراتيجية واللوجستية بالمحافظات والتى ستساهم فى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وتقليل حلقات تداول تلك السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الدولة تعمل على إنشاء مستودعات استراتيجية للسلع الغذائية وفقاً لأحدث التكنولوجيات لإدارة عمليات تخزين السلع لضمان  سلامة وجودة المنتجات بجانب تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام والمساهمة في ضبط منظومة التخزين ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة .

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التنمية المحلية جهاز تنمية التجارة الداخلية إنشاء المناطق اللوجستية هشام امنة

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