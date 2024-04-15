ميلاد ومي أبي رعد يشاركان في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة بحضور يسرا| صور

شارك المخرج ميلاد أبي رعد، والمنتجة مي أبي رعد، في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، بحضور كوكبة من نجوم الفن في الوطن العربي، وتم خلال المهرجان تكريم النجمة يسرا، وظهرت في صورة تذكارية مع ميلاد أبي رعد وذلك وسط حضور حاشد من نجوم الفن والاعلام.

وحضر المخرج ميلاد أبي رعد، عدد من فعاليات الدورة السابعة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وجرى خلال المهرجان لقاء خاص بين المخرج ميلاد أبي رعد والنجمة يسرا، والتي تم تكريمها في الحفل، والتقت يسرا من وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري ورئيس ومؤسِّس مجتمع بيروت السينمائي ومدير المهرجان سام لحود جائزة "تانيت".

ويُذكر أن مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة تم افتتاح دورته السابعة في حفل ضخم أقيم في كازينو لبنان، وجرى خلاله تكريم ضيفة الشرف الممثلة المصرية والفنانة العربية الكبيرة يسرا، تقديرًا لمسيرتها الرائدة والمتميزة في عالم السينما والفن.

ينظّم هذا المهرجان مجتمع بيروت السينمائي، تحت شعار: "نساء من أجل القيادة"، برعاية وزير الإعلام زياد المكاري.