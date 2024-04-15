أستاذ اقتصاد: قرارات البنك المركزي اليوم طمأنة للمواطنين.. وانخفاض الأسعار قريبا

أكد الدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التوازن في العرض والطلب في العملة يأخذ وقتا ويكون طويلًا، مشددًا على أن قرارات البنك المركزي التي أعلن عنها اليوم طمأنة للمواطنين بتوفر السيولة وارتفاع الاحتياطي النقدي ما سيحدث استقرارا.

وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن هناك 12 مليار دولار تم تحويلها إلى الجنيه المصري، فضلًا عن دفع 10 مليارات دولار للإفراجات الجمركية، مشددًا على أن فكرة الرقابة مع الاستهلاك وتوازن السوق مهم جدًا لاستقرار وانخفاض الأسعار، ولابد أن يكون العرض متوازنا مع الطلب.

وأشار إلى أن بعض السلع بدأت في الانخفاض خلال الفترة الحالية، إلا أن الأمر يستلزم وقتا لانخفاض أسعار معظم السلع، موضحًا أنه يجب حدوث توازن بين العرض والطلب، وارتفاع الأسعار أصاب السلع المحلية ايضًا.

وأضاف أنه لابد من إحساس وطمأنة المصريين بالخارج من أجل تحويل العملة الصعبة "الدولار" للجهاز المصرفي، مشددًا على أن داخل مصر بدأ البعض في المضاربة بالدولار.