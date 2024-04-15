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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر الجديدة: عروض من 3 شركات عقارية لتطوير أرض هليوبوليس

مصر الجديدة للإسكان
مصر الجديدة للإسكان

كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن تلقيها عروض فنية ومالية من 3 شركات وهي "هايد بارك، ومدينة مصر، وماونتن فيو" للمشاركة في تطوير أرض بمدينة هليوبوليس الجديدة. 

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ردًا على استفسارات البورصة المصرية حول مانشر عن تلقيها عروضاً لتطوير 500 فدان بنظام المشاركة، إنه تم الانتهاء من التقييم الفني للعروض المتقدمة، ومن المتوقع الانتهاء من التقييم المالي قبل نهاية الشهر الجاري.

أوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أن قيمة الأرض المزمع المشاركة عليها تتجاوز قيمتها 10 مليار جنيه.

مؤشرات سنوية

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 15.620 مليار جنيه، مقابل 1.999 مليار جنيه في عام 2022.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير،  سجلت صافي ربح بلغ 7.808 مليار جنيه خلال عام 2023، مقابل 603.239 مليون جنيه في عام 2022.

مصر الجديدة القابضة للتشييد والتعمير هليوبوليس الجديدة تطوير قطاع الاعمال

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