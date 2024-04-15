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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

خبير: منصات السوشيال ميديا تسرق البيانات .. والهجمات السيبرانية جزء من الحروب

الدكتور عادل عبدالمنعم
الدكتور عادل عبدالمنعم

أكد الدكتور عادل عبدالمنعم، الخبير الدولي المتخصص في أمن المعلومات، أن دور الأسلحة السيبرانية في كل مراحل الحرب هي واحدة، مشددًا على أن الحروب السيبرانية ليست وظيفة منعزلة ولكنها متكاملة مع القوات الأخرى، موضحا أنها وصلت لمرحلة من النضج وجزء لا يتجرأ من مفهوم الحروب، ولم تكن هذه الهجمات السيبرانية من أجل الحصول على بيانات فقط ولكن لها وظائف أخرى.

وأوضح خلال حوار مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن الهجمات تحتاج لمهارات أفراد وبيئة من السياسات والضوابط وتحتاج بنية تكنولوجية، مشددًا على أن مصر بها خيرة من الكوادر البشرية في مجال الأمن السيبراني، ولكن التحدي هو وجود بنية تكنولوجية خاصة بالأمن السيبراني.

وأشار إلى أننا نحتاج توطين تصنيع التكنولوجيا، موضحًا أن توطين هذه الصناعة يعد تحدي كبير ويجب وضع خطة منضبطة لخوض هذا التحدي حتى لو تم بعد 20 عامًا، متابعًا: "منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتيك توك تحصل على بيانات المستخدمين بتسرق البيانات.. أمر واقع".

 

الحروب السيبرانية الهجمات السيبرانية الأمن السيبراني بنية تكنولوجية خاصة منصات التواصل

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