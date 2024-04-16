رئيس تحرير "أخبار اليوم": سنعمل على التأثير في الأجيال الجديدة عبر الوسائط التي تستخدمها

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إنّه تسلم جريدة تحقق أرباحا ولديها أرضية عند الجمهور، مشيرًا إلى أنه كرم عمرو الخياط رئيس تحرير الجريدة السابق.

وأضاف "بسيوني"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "التسليم والتسلم شهدا احتراما كبيرا، وهي مسألة لصيقة بأخلاقيات مهنتنا، وهذه الثقافة نريد ترسيخها بخصوص شكل الصحافة المصرية، فالبيت الصحفي يجب أن يكون مبنيا على تقاليد وأسس وثوابت حتى يحترمها مَن هُم في خارجها، لأن كل شخص يعمل في مؤسسة يمثلها".

وتابع رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم: "سنستخدم كل الأدوات والوسائط الممكنة لتوصيل المعلومة للقارئ، كما نعمل على زيادة التأثير، إذ سنتجه إلى استخدام الوسائط التي تستخدمها الأجيال الجديدة، إذ نسعى إلى خلق علاقة بينهم والصحف المطبوعة، وسنسعى إلى تقديم المعلومات والمحتوى الحقيقي الذي يصدقه الناس، وسنعمل على أخذ مجالات التأثير الخاصة بالجريدة إلى مناطق أوسع نخاطب فيها الأجيال الجديدة بمنطقهم وطريقته في ظل الحصول على المعلومات الصحيحة".