عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الخروج من المنزل.. كلمات تحصنك من عيون الحاسدين

دعاء الخروج من المنزل
دعاء الخروج من المنزل

ورد عن دعاء الخروج من المنزل، ما روي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا». جامع الترمذي.

دعاء للرزق بسرعة للصائمين الست من شوال .. ردده عند الإفطار

أفضل دعاء للميت في شوال.. 7 كلمات تنجيه من ظلمة القبر وعذابه

دعاء الخروج من المنزل

وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يواظب على ترديد دعاء الخروج من المنزل إذا خرج من بيته قاصدا إنهاء أمر من شئون حياته.

فكان رسول الله يقول في دعاء الخروج من المنزل (بِسْم اللهِ توكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ، أَوْ نَضِلَّ، أَوْ نَظْلِمَ، أَوْ نُظْلَمَ، أَوْ نَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا).

دعاء الخروج من المنزل صباحا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج الرجلُ من بيتِه فقال : بسمِ اللهِ ، توكَّلتُ على اللهِ ، لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ ، فيقالُ له : حسبُكَ ، قد هُدِيتَ وكُفيتَ ووُقِيتَ . فيتنحَّى له الشيطانُ ، فيقول له شيطانٌ آخرُ : كيف لك برجلٍ قد هُدِيَ وكُفِيَ ووُقِيَ"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحصَّنتُ بالذي لا إلهَ إلَّا هو إلهي وإلهُ كلِّ شيءٍ واعتصمتُ بربِّي وبربِّ كلِّ شيءٍ وتوكلتُ على الحيِّ الذي لا يموتُ واستدفعتُ الشرَّ بلا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ ، حسبيَ اللهُ ونعمَ الوكيلُ"
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قال إذا خرَجَ من بَيتِه: بسمِ اللهِ توَكَّلْتُ على اللهِ، ولا حَولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ، يُقالُ له: هُديتَ وكُفيتَ ووُقيتَ، وتَنَحَّى عنه الشيطانُ"

إذا خرج المسلم من بيته قاصداً سفراً؛ ثمّ نزل منزلاً ليستريح؛ ففي الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ، فإنَّه لا يَضُرُّهُ شيءٌ حتَّى يَرْتَحِلَ منه).

دعاء الخروج من البيت

اللهم يسِّر لي ما خرجتُ لأجله وبارك لي في وقتي.

اللهم هوِّن عليَّ كلّ عسير قادم سيواجهني اليوم.

يا ربُّ اجعل رضاك عليَّ قائم وأبعد عني كلَّ همٍّ.

يا رب أبعد عني الشر والحسد.

اللهم ردَّ كيد الحاقدين عليهم، واحمني وعائلتي من كيدهم ويسِّر لي طريق الصواب.

يا رب أبعد عنِّي كلَّ طريق موحش.

اللهمَّ كن معي في كلِّ لحظة أحتاج فيها دلالة منك، وثبِّت الإيمان في قلبي.

يا رب هوِّن عليَّ كلَّ مصاعبي.

اللهم أبعد عني وحشة الطرقات.

دعاء الخروج من المنزل دعاء الخروج من المنزل صباحا دعاء الخروج من البيت دعاء الخروج من المنزل للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

غرور كولر.. تعليق ناري من إبراهيم سعيد عن فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

متى تصل عقوبة جريمة الخطف إلى الإعدام.. القانون يجيب

علامات رضا الله عن العبد.. علي جمعة يكشفها بالدليل

بشير التابعي: عبدالمنعم أصبح يلعب بغرور مع الأهلي.. والزمالك قدم أفضل مستوى

إسرائيل قررت الرد.. وايران تحذر: أي عمل انتقامي سيواجه بمزيد من التصعيد

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة إلحاق الضرر بالمصلحة العامة طبقا للقانون

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برغم رومانسيته.. كيف يتعلم هذا البرج من تجاربه العاطفية الفاشلة؟

للحفاظ على صحة قلبك ودرجة حرارتك.. خاتم ذكي من Black Shark

فستان أوف شولدر .. مي سليم تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

هتريح أعصابك .. 5 أعشاب غير تقليدية تقضي على التوتر وتحسن المزاج

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ