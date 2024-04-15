نقيب القصابين: السعر العادل لكيلو اللحمة 350 جنيها

توقع يوسف الباسومي نقيب القصابين أن يتراجع سعر كيلو اللحمة إلى ٣٥٠ جنيها نظرا لما يشهده السوق من ركود إضافة إلى تراجع اسعار الأعلاف.

وأضاف البسومي في مقابلة مع برنامج الحياة اليوم الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك موسمين رئيسيين للحمة في مصر هو موسم رمضان وموسم العيد الكبير، بينما تشهد الفترة بين الموسمين ركودا من المتوقع أن يدفع اسعار اللحمة للتراجع.

أوضح أن اسعار الأعلاف تراجعت، بعد استقرار سعر الصرف، بنسبة 30% ما يعني أن أسعار اللحوم ستتراجع بنسبة تتراوح بين 15 ل 20%.

أشار نقيب القصابين إلي أن كيلو اللحمة وصل 500 جنيه في بعض الأماكن الراقية ًو 400 في الاماكن الشعبيه، لذلك من المتوقع ان يتراجع إلى 350 جنيه الفتره اللي القادمة.