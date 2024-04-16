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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التعليم: مراجعات نهائية مجانية لطلاب الإعدادية والثانوية لتحقيق الاستفادة من نواتج التعلم

صدى البلد

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

 

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وقال شادي زلطةفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  نحن أمام خطوة خارج الصندوق بجانب جهود الوزارة لتطوير العملية التعليمية ".

 

 وأضاف شاديزلطة :" المراجعات النهائية تؤدي إلى  توفير عنصر جاذب للطلاب وتعتبر خدمة متميزة للطلاب لتحقيق الاستفادة المثلى من تحقيق نواتج التعلم ".

 

 وأكمل شادي زلطة :" قرار وزير التعليم بتنظيم مراجعات نهائية مجانية يستهدف جذب الطلاب لتحقيق الاستفادة المثلى ".

 

ولفت شادي زلطة :" يتم تشكيل فرق  من معملين متميزين في كل إدارة تعليمية ".

 

وأصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم (١٣) بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

 

 يأتي ذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

 

ونص الكتاب الدورى على تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر إبريل الجاري، مع موافاة  المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.

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