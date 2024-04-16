عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم نور الدين: الحكم هو أهم ما في المنظومة.. ولم أحسم قرار الاعتزال

صدى البلد

أعرب الحكم الدولي، إبراهيم نور الدين، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه خلال القمة 127، التي جرت مساء أمس الإثنين بالدوري المصري الممتاز.

وقال الحكم الدولي، إبراهيم نور الدين خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: "تعرضنا لضغوط كبيرة قبل المباراة ونجحنا فيها بالخروج لبر الأمان".

وتابع :" الحكم هو أهم ما في المنظومة ومحتاج للدعم، وللأسف يتم تدعيم كافة عناصر المنظومة باستثناء الحكام ونحن أحق بإدارة المباريات المهمة في مصر".

وواصل :" ارتديت طاقم على شكل علم مصر حتى أذكر الجمهور أن حكام المباراة مصريين، وقمنا بتصميم طاقم إحماء الحكام قبل مباراة الأهلي والزمالك بـ6 ساعات ".

وشدد :" لماذا يتم هدم مجال التحكيم بعد النجاحات التي حدثت في كأس الأمم الأفريقية ؟، وأشكر لجنة الحكام التي اسندت إدارة مباريات القمة لحكام مصريين في الفترة الاخيرة".

وأردف:" التحكيم المصري جزء لايتجزأ من الكرة المصرية، بل هى أهم عنصر في تلك المنظومة، وتلقيت تهنئة من جانب لجنة الحكام المصرية وبيريرا حرص على تهنئة طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك على مستواهم".

وزاد :" لا أحزن من المنظومة الاعلامية لانها تقوم بعملها بتحليل الأداء التحكيمي ، ومباراة اليوم ليست الأخيرة في مشواري التحكيمي ولم أحسم قراري بشأن التحليل في أحد القنوات عقب اعتزال التحكيم ".

وأتم قائلا :" تصريحاتي بشأن لقاء القمة وأنها تجمع بين صاحب المركز التاسع والعاشر فهمت خطأ، و كنت أقصد أنه لايصلح أن تكون مباراة تكريمية خاصة وأنها مباراة عادية بثلاثة نقاط وليست مباراة مصيرية سيتحدد من خلالها بطل المسابقة".

إبراهيم نور الدين الأهلي والزمالك الحكم الدولي إبراهيم نور الدين الدوري المصري الممتاز الزمالك برنامج الماتش مباراة الأهلى والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الليلة.. أحمد موسى يطلق تحذيرا عاجلا على الهواء

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

عواصف رملية وترابية تصل القاهرة بعد ساعات.. فيديو

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

ترشيحاتنا

بعد فوز الزمالك.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور غريب| شاهد

مصرع 2 وإصابة 14 في حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

بسعر معقول وأداء ممتاز.. تسريبات حول جهاز ألعاب PlayStation 5 Pro

نجم الزمالك السابق: من يصف احتفالات اللاعبين بالمبالغة عنده «تسلخات نفسية».. فيديو

شبانة: الزمالك كسر عقدة كولر في القمة

رياح الخماسين تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماكياج ناعم .. أسماء جلال تستعرض جمالها على إنستجرام

بالأبيض الجذاب.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من برومو فيلم السرب

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

فيديو

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

عملي تست وقالي هتنجحي.. دوللي شاهين تكشف كواليس عملها مع خالد يوسف

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ