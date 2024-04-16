إبراهيم نور الدين: الحكم هو أهم ما في المنظومة.. ولم أحسم قرار الاعتزال

أعرب الحكم الدولي، إبراهيم نور الدين، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه خلال القمة 127، التي جرت مساء أمس الإثنين بالدوري المصري الممتاز.

وقال الحكم الدولي، إبراهيم نور الدين خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: "تعرضنا لضغوط كبيرة قبل المباراة ونجحنا فيها بالخروج لبر الأمان".

وتابع :" الحكم هو أهم ما في المنظومة ومحتاج للدعم، وللأسف يتم تدعيم كافة عناصر المنظومة باستثناء الحكام ونحن أحق بإدارة المباريات المهمة في مصر".

وواصل :" ارتديت طاقم على شكل علم مصر حتى أذكر الجمهور أن حكام المباراة مصريين، وقمنا بتصميم طاقم إحماء الحكام قبل مباراة الأهلي والزمالك بـ6 ساعات ".

وشدد :" لماذا يتم هدم مجال التحكيم بعد النجاحات التي حدثت في كأس الأمم الأفريقية ؟، وأشكر لجنة الحكام التي اسندت إدارة مباريات القمة لحكام مصريين في الفترة الاخيرة".

وأردف:" التحكيم المصري جزء لايتجزأ من الكرة المصرية، بل هى أهم عنصر في تلك المنظومة، وتلقيت تهنئة من جانب لجنة الحكام المصرية وبيريرا حرص على تهنئة طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك على مستواهم".

وزاد :" لا أحزن من المنظومة الاعلامية لانها تقوم بعملها بتحليل الأداء التحكيمي ، ومباراة اليوم ليست الأخيرة في مشواري التحكيمي ولم أحسم قراري بشأن التحليل في أحد القنوات عقب اعتزال التحكيم ".

وأتم قائلا :" تصريحاتي بشأن لقاء القمة وأنها تجمع بين صاحب المركز التاسع والعاشر فهمت خطأ، و كنت أقصد أنه لايصلح أن تكون مباراة تكريمية خاصة وأنها مباراة عادية بثلاثة نقاط وليست مباراة مصيرية سيتحدد من خلالها بطل المسابقة".