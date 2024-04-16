استشهاد واصابة فلسطينيين جراء قصف الاحتلال مسجدا في جباليا

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مسجدًا في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول عدد من الشهداء وتسع إصابات إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا.

وتوغلت عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وحاصرت مدرسة تؤوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم.

وكشفت عدة مصادر بالقطاع عن انقطاع الاتصالات والانترنت عن مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال.

واستمرت قوات الاحتلال إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية الشمالية لقطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33,797، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76,465، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.