تعرف على تفاصيل وأسماء متوفى ومصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأسوان

نستعرض عبر منصة "صدى البلد" تفاصيل إصابة 17 شخصا ومصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل قرية غرب سهيل بمدينة أسوان، وذلك بعد نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، فيما تم نقل جثمان المتوفى للمشرحة العمومية.

وضمت قائمة أسماء المصابين كلا من مصطفى عبد الله أحمد، 7 سنوات، وعبد الله عبد القادر أحمد، 7 سنوات، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونعمة أحمد عبد الراضى، 38 سنة، والتى أصيبت بكسر مضاعف باليد اليمنى، وأحمد محمود أحمد، 14 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ورودينا محمود أحمد، 10 سنوات، والتى أصيبت بجرح نافذ بالجبهة، وروان محمود أحمد، 24 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

حادث

كما أصيب أحمد عزوز حسن، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وأحمد عبده أحمد، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وعبد الله محمد أنور، 24 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وسعاد جمال محمد، 62 سنة، باشتباه ارتجاج في المخ، وروفان مصطفى محمود، عمرها عامان، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

وأصيب كذلك ريان مصطفى محمود، 6 أشهر، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وهند جمال محمد 29 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وهانم أحمد عبد القادر، 56 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ونصر الدين أحمد إبراهيم، 58 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ووفاء محمد علام، 35 سنة، باشتباه كسر في الذراع اليمنى، ومصطفى نصر الدين أحمد، 16 سنة، بنزيف في المخ، فيما لقيت سيدة مصرعها وهى فاطمة محمد جيلاني، وتم تحرير محضر بالواقعة.