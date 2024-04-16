دعاء النبي عند الخروج.. كلمات تحميك حتى تعود لمنزلك

دعاء النبي عند الخروج من المنزل.. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم موضعاً فى الحياة إلا وكان له فيه ذكر مأثور بداية من أذكار الاستيقاظ من النوم صباحاً وحتى العودة إلى اللجوء إليه مساء ومن تلك الأذكار التى تمنح الإنسان فوائد عظيمة دعاء الخروج من المنزل، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء النبي عند الخروج من المنزل .

دعاء النبي عند الخروج من المنزل

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بسمِ اللَّه، توَكلتُ علَى اللَّهِ ، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك أن أضلَّ أو أُضَلَّ ، أو أزلَّ أو أُزَلَّ ، أو أظلِمَ أو أُظلَمَ ، أو أجهلَ أو يُجهَلَ عليَّ".

دعاء الخروج من المنزل

اللهم احرسني بعينك التي تنام. يا ربُّ اجعل كلَّ الطرقات مهما اختلفت تؤدي إليك. اللهم اجعلني أرى توفيقك وتيسيرك لي في كلِّ خطوة.

إذا خرج المسلم من بيته ودخل بلدة أخرى يقول: (اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها، وشر ما فيها)

أدعية الخروج من المنزل

اللهم يسِّر لي ما خرجتُ لأجله وبارك لي في وقتي.

اللهم هوِّن عليَّ كلّ عسير قادم سيواجهني اليوم.

يا ربُّ اجعل رضاك عليَّ قائم وأبعد عني كلَّ همٍّ.

يا رب أبعد عني الشر والحسد.

اللهم ردَّ كيد الحاقدين عليهم، واحمني وعائلتي من كيدهم ويسِّر لي طريق الصواب.

يا رب أبعد عنِّي كلَّ طريق موحش.

اللهمَّ كن معي في كلِّ لحظة أحتاج فيها دلالة منك، وثبِّت الإيمان في قلبي.

يا رب هوِّن عليَّ كلَّ مصاعبي.

اللهم أبعد عني وحشة الطرقات.

اللهم كما أخرجتني من هذا المنزل أعدني إليه سالمًا.

دعاء الخروج من المنزل في السنة النبوية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بسمِ اللَّه، توَكلتُ علَى اللَّهِ ، اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِك أن أضلَّ أو أُضَلَّ ، أو أزلَّ أو أُزَلَّ ، أو أظلِمَ أو أُظلَمَ ، أو أجهلَ أو يُجهَلَ عليَّ".

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج الرجلُ من بيتِه فقال : بسمِ اللهِ ، توكَّلتُ على اللهِ ، لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ ، فيقالُ له : حسبُكَ ، قد هُدِيتَ وكُفيتَ ووُقِيتَ . فيتنحَّى له الشيطانُ ، فيقول له شيطانٌ آخرُ : كيف لك برجلٍ قد هُدِيَ وكُفِيَ ووُقِيَ"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحصَّنتُ بالذي لا إلهَ إلَّا هو إلهي وإلهُ كلِّ شيءٍ واعتصمتُ بربِّي وبربِّ كلِّ شيءٍ وتوكلتُ على الحيِّ الذي لا يموتُ واستدفعتُ الشرَّ بلا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ ، حسبيَ اللهُ ونعمَ الوكيلُ"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قال إذا خرَجَ من بَيتِه: بسمِ اللهِ توَكَّلْتُ على اللهِ، ولا حَولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ، يُقالُ له: هُديتَ وكُفيتَ ووُقيتَ، وتَنَحَّى عنه الشيطانُ"

إذا خرج المسلم من بيته قاصداً سفراً؛ ثمّ نزل منزلاً ليستريح؛ ففي الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن شَرِّ ما خَلَقَ، فإنَّه لا يَضُرُّهُ شيءٌ حتَّى يَرْتَحِلَ منه)

دعاء تحصين النفس في الخروج من المنزل

بسمِ الله، آمنتُ بالله، واعتصمتُ بالله، توكلتُ على الله، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله.

اللهمَّ إني أسألك خيرَ المولج وخيرَ المخرَج، بسمِ الله ولجنا وبسمِ الله خرجنا، وعلى الله ربِّنا توكَّلنا، ثم ليُسلِّمْ على أهلِه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

أَعوذ باللهِ العَظيـم وبوجهِـهِ الكَرِيـم وَسُلطـانه القديـم من الشيطانِ الرجـيم، بِسـمِ الله، وَالصلاةُ وَالسلامُ عَلى رَسولِ الله، اللهُـم افتح لي أَبوابَ رَحمَتـِك.

الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي مَن علي، أسألك يا الله أن تجيرني من النار.

اللهم إني تارك بيتي قاصدًا رزقك، وارزقني خير الرزق، يا رب العالمين، لا إله إلا أنت القدير العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، برحمتك استغيث، اللهم إني أعوذ بك من مهالك الدنيا وشرها، فاقدر الخير لي يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير، وحسبي الله ونعم الوكيل.

دعاء دخول المنزل والخروج منه

روي في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا بني إذا دخلت على إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وروينا في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله).