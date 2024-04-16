إسرائيل تبعث رسالة إلى الدول العربية بشأن ردها على الهجوم الإيراني

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل بعثت رسالة طمأنة إلى الدول العربية في المنطقة بأن ردها على الهجوم الإيراني لن يضعها في خطر.

ووفقا لتقارير هيئة الإذاعة العامة كان، أبلغت إسرائيل الدول المتحالفة مثل مصر والأردن ودول الخليج أن ردها، عندما يأتي، سيتم تنفيذه بطريقة لا يمكن أن تعرضهم للخطر.

وتأتي الطمأنينة المبلغ عنها من إسرائيل إلى الدول المجاورة لها بعد أن حذر كبار القادة الإيرانيين يوم الأحد من أن إسرائيل وحلفائها سيواجهون هجوما أكبر إذا انتقمت من هجوم أطلقتها طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع شمل أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ.

وتصاعدت المخاوف من نشوب صراع أوسع في المنطقة بعد الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في مطلع الأسبوع، ردا على ما يعتقد أنها غارة جوية إسرائيلية على سفارة طهران في سورية هذا الشهر.

وواجهت إسرائيل ضغوطا من حلفائها للتحلي بضبط النفس وتجنب تصاعد الصراع في المنطقة، فيما تدرس كيفية الرد على الهجوم الإيراني.

وقال رئيس أركان الجيش إن إسرائيل سترد على الهجوم.