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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال حصر آبار الرى بالوادى الجديد وإصلاح المعطل منها

آبار الري
آبار الري

تبدأ محافظة الوادى الجديد، في أعمال حصر وتقييم موقف آبار الري على مستوى مراكز وقرى المحافظة وإعداد مقترح لإصلاح المعطل منها وسبل التنسيق مع وزارة الري في هذا الشأن وذلك بهدف القضاء على مشكلات تعطل آبار الرى وتحديد خريطة عمل كافة الآبار على مستوى القرى والتوابع بهدف سرعة تحديد مستلزمات الآبار المتعطلة وتشغيلها فى أسرع وقت ممكن.

كانت محافظة الوادى الجديد، أعلنت عن استكمال تحويل مساحة 175 ألف فدان، تُروى بالغمر إلى الرى بالطرق الحديثة و ذلك بالتنسيق و التعاون بين وزارة الموارد المائية و الرى متمثلة فى قطاعي المياه الجوفية وتطوير الري ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي و محافظة الوادي الجديد.

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال التشطيبات الجارية بمقر العاصمة الإدارية للمحافظة

وجرت مناقشة كيفية وسرعة تحويل الآبار المتبقية التى تعمل بالسولار بالوادى الجديد إلى التشغيل بالطاقة الشمسية و كذلك تركيب منظومة الرصد الحديث و ربط الآبار على شبكات المراقبة المحلية بالتعاون بين "الوزارة متمثلة فى قطاع المياه الجوفية وقطاع الرصد والتليمترى" و المحافظة و جارى حاليا تحويل عدد 85 بئر تعمل بالديزل إلى التشغيل بالطاقة الشمسية بجميع مراكز المحافظة "الثمانين بالخارجة – الداخلة-بلاط-الفرافرة"، وذلك ضمن البروتوكول المُبرم مسبقاً بين وزارة الموارد المائية و الرى و محافظة الوادى الجديد.

استصلاح الاراضى استصلاح الأراض أعلنت البروتوكول التشطيبات

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