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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق البرنامج الإلكتروني المُحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أطلقت وزارة الصحة والسكان، البرنامج القومي الإلكتروني المُحدث لترصد عدوى المنشآت الصحية  والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
 
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن البرنامج يستهدف خفض معدلات العدوى والإصابة بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، ومنع انتشارها داخل المنشآت الصحية -الحكومية والخاصة- وذلك لتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة المريض المصري وحمايته من خطر التعرض للعدوى.

 قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، إن مسئولي الترصد بفرق مكافحة العدوى في المنشآت الصحية يقومون بجمع كافة البيانات الخاصة بحالات العدوى وإدخالها عبر أجهزة هواتف ذكية مزودة بالبرنامج، ويتم ربط تلك الهواتف بالموقع الإلكتروني، لترصد عدوى المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، حيث تقوم الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالمتابعة اللحظية للوحة البيانات، والتحليل البياني ومؤشرات الأداء على مستوى الجمهورية واستخدامها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة والقرارات المبنية على الأدلة للحفاظ على صحة المواطن المصري.

وأشارت الدكتورة سالي محي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إلى إدراج 39 مستشفى في البرنامج القومي الإلكتروني لترصد عدوى المنشآت الصحية، وسيتم البدء خلال شهر إبريل الجاري في تدريب إدارات مكافحة العدوى بالمديريات والهيئات والمستشفيات على النسخة المحدثة من البرنامج الإلكتروني، بهدف استكمال تطبيق البرنامج في 80 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم التطبيق بجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، وفقاً لخطة موضوعة يتم تنفيذها تدريجياً.

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