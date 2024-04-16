تفاصيل رفع حدود السحب النقدي في البنوك إلى 250 ألف جنيه

تحدث أحمد زغلول، المحلل المصرفي، عن أسباب إصدار قرار البنك المركزي رفع حدود السحب النقدي في البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا، وسبب اختيار هذا التوقيت.

وقال “أحمد زغلول” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة "صدى البلد، إن قرار رفع حد السحب يعد قرارا هاما للغاية، وحدث نتيجة ارتفاع معدلات التضخم التي تسببت في زيادة الأسعار.



واسترسل: القرار سيعمل على تسهيل عمليات الشراء والعمليات التجارية، كما سيساهم في تقليل كثافة التواجد والازدحام داخل البنوك.

وأوضح أن الشراء من خلال الكروت البنكية والعمليات الإلكترونية أصبح واقع ويتزايد باستمرار وبشكل واضح، مشددا على أن القرار سينعكس على النشاط التجاري بصفة مباشرة.

