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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلاف على المرور.. إصابة شخصين بالرصاص في مشاجرة بالسلام

المتهمون
المتهمون

شهدت مدينة السلام مشاجرة بالأسلحة أصيب خلالها شخصان بالرصاص، وتمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان من إحدى المستشفيات استقبالها شخصين مقيمين بدائرة القسم مصابين برش خرطوش إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وبسؤالهما أقرا بأنهما حال تواجدهما بدائرة القسم تصادف حدوث مشاجرة بين شخصين وسائق بسبب أولوية المرور قام على أثرها الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية من فردين خرطوش ما نتج عن ذلك إصابتهما.

 تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما 2 فرد خرطوش، طلقات نارية، سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة شخصين القاهرة النيابة العامة أولوية المرور قسم شرطة السلام ثان مديرية أمن القاهرة مدينة السلام مشاجرة

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