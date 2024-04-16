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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موظف بمكتب بريد أسوان يختلس أموالا من عهدته

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تضمن ادعاء سرقة مبلغ مالى من داخل مكتب بريد بأسوان.

 بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو محاضر محرر فى هذا الشأن، وبالانتقال لمكتب البريد المشار إليه تم التقابل مع مسئول بهيئة بريد أسوان، وقرر قيام أمين العهدة بمكتب البريد محل الواقعة، بإبلاغه باكتشافه سرقة مبلغ مالى من عهدته، حوالى 11,5 ألف جنيه من داخل المكتب، واتهامه الأخير باختلاس المبلغ من عهدته. 

تم ضبط أمين العهدة المذكور، وبمواجهته أقر باختلاس المبلغ المُشار إليه، وافتعاله واقعة السرقة خشية افتضاح أمره، وأرشد عن المبلغ المالى.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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