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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكسيوس: الخزانة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لمعاقبة إيران.. وإسرائيل تقرر الرد

إيران وأمريكا وإسرائيل
إيران وأمريكا وإسرائيل

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن وزارة الخزانة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب ردها على العدوان الصهيوني على قنصليتها في دمشق.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن أفعال إيران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية.

ولم تشر الوزارة الأمريكية إلى أفعال الكيان الصهيوني المهددة للاستقرار في المنطقة وفق رأي محللين لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، وتسببها في ارتقاء 34 ألف شهيد في غزة.


وفي السياق، ذكرت القناة 12 العبرية أن القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل قررت أن يكون الرد على هجوم إيران حازما ولا يدفع المنطقة للحرب.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي لمناقشة الرد على الهجوم الإيراني.

 

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