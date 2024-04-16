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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شركة «إيزي جت» البريطانية تلغي جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى أواخر العام

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت القناة 12 العبرية أن شركة “إيزي جت” البريطانية للطيران أعلنت إلغاء جميع رحلاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي في ضوء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والكيان الصهيوني.

وذكرت الشركة أن تعليقها الحركة الجوية للأراضي المحتلة سيستمر  حتى 27 أكتوبر المقبل لأشهر مقبلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأدت الهجمات التي شنتها إيران بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل مساء السبت إلى تضييق الخيارات أمام شركات الطيران التي تسير رحلات بين أوروبا وآسيا.

وعلقت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا الرحلات المنتظمة من وإلى تل أبيب وأربيل وعمّان حتى الاثنين.

وتواصل تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى يوم الخميس على الأقل.

وألغت شركة “كيه. إل. إم” جميع الرحلات من وإلى تل أبيب حتى الثلاثاء، حسبما قال متحدث باسم الوحدة الهولندية لشركة “إير فرانس كيه. إل. إم”.

أما شركة “ويز إير”، فقالت إنها ألغت معظم رحلاتها من وإلى تل أبيب.

كما علقت شركة فين إير العمليات في المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، ما قد يجعل الرحلات من الدوحة تستغرق وقتا أطول. 

وقال متحدث باسم شركة الطيران الفنلندية إنها ستغير مسار رحلاتها إلى المجال الجوي المصري، ما يؤدي إلى تأخير الرحلات "بضع دقائق".
 

شركة إيزي جت البريطانية إلغاء جميع رحلاتها الاحتلال الاسرائيلي

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