المستشار الألماني يوبخ مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بسبب انتقاداته لإسرائيل

كشف مسؤولون مطلعون لصحيفة بوليتيكو الأمريكية عن توبيخ المستشار الألماني أولاف شولتز ونظيره النمساوي لمسئول السياسية الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل بسبب انتقاداته لإسرائيل.

وانتقد المستشار شولتز منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من غزة.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي في مارس، انتقد المستشارين الألماني والنمساوي جوزيب بوريل سراً بينما وافقوا علناً على الدعوة إلى وقف إطلاق النار.



جاء ذلك خلال نقاش ساخن حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

وخلال اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في شهر مارس، واجه المستشار الألماني أولاف شولتز ونظيره النمساوي كارل نيهامر، جوزيب بوريل بشأن انتقاداته الصريحة التي استمرت لعدة أشهر لإسرائيل مع ارتفاع عدد القتلى في غزة، وفقًا لمسؤولين مطلعين على هذا الحوار.

ودعت المجموعة، في نفس القمة، إلى وقف إطلاق النار في غزة في عرض نادر للإجماع بين رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.