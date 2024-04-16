عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشار الألماني يوبخ مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بسبب انتقاداته لإسرائيل

شولتز
شولتز

كشف مسؤولون مطلعون لصحيفة بوليتيكو الأمريكية عن توبيخ المستشار الألماني أولاف شولتز ونظيره النمساوي لمسئول السياسية الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل بسبب انتقاداته لإسرائيل.

وانتقد المستشار شولتز منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من غزة.

وفي قمة الاتحاد الأوروبي في مارس، انتقد المستشارين الألماني والنمساوي جوزيب بوريل سراً بينما وافقوا علناً على الدعوة إلى وقف إطلاق النار.


جاء ذلك خلال نقاش ساخن حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

وخلال اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في شهر مارس، واجه المستشار الألماني أولاف شولتز ونظيره النمساوي كارل نيهامر، جوزيب بوريل بشأن انتقاداته الصريحة التي استمرت لعدة أشهر لإسرائيل مع ارتفاع عدد القتلى في غزة، وفقًا لمسؤولين مطلعين على هذا الحوار.

ودعت المجموعة، في نفس القمة، إلى وقف إطلاق النار في غزة في عرض نادر للإجماع بين رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.

مسؤولون مطلعون بوليتيكو المستشار الألماني أولاف شولتز نظيره النمساوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

هل تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي القادم من دول الخليج؟.. الأرصاد تجيب

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

تعليق مثير من أحمد شوبير على أداء نجله مصطفى بمباراة القمة

رسمياً .. رفع مصروفات المدارس المصرية اليابانية إلى 17200 جنيه

إسرائيل تبعث رسالة إلى الدول العربية بشأن ردها على الهجوم الإيراني

موضوعات متعلقة

رغم التهديد الإسرائيلي لإيران .. مسئولون صهاينة يعترفون بهزيمة الاحتلال

قراصنة يخترقون مواقع إسرائيلية حساسة تخص مفاعل ديمونا

وزير خارجية الاحتلال يطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

لا ترد على إيران.. أوروبا توجه رسالة حاسمة لـ نتنياهو

الاقتصاد الصيني يتجاوز التوقعات.. نمو بأكثر من 5%

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الإمارات هذا العام

جانتس: سنبني تحالفا إقليميا في مواجهة التهديد الإيراني

رغم عدم تسببه في أضرار.. اعتراف صهيوني بخطورة الهجوم الإيراني

ترشيحاتنا

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدى «صدفة»

وكيل الأزهر: الوطن في حاجة إلى جهود المخلصين من أبنائه بجميع المجالات.. صور

استأجرت شقة بالبحيرة.. لماذا هربت فتاة الشرقية من منزلها؟

حقيقة الصورة المتداولة لشابين يحملان أسلحة في العمرانية بالجيزة

الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال للمساعدات.. ونداء فوري لحل كارثة الجوع بغزة

23 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب دقيق.. طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بدون زبدة

امتى هنغير الساعة؟| موعد عودة التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي

الحموضة.. الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

شكلها متغير .. حلا شيحة بملابس تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

كريم السبكي: يسرا مفاجأة فيلم "شقو"

24 يدا وقدمان و5 وجوه .. زوجة مدير سابق لمشرحة تعترف ببيع أجزاء بشرية عبر الانترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ