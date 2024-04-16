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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شبورة مائية ودرجة حرارة مرتفعة بالإسماعيلية في أول أيام الربيع

الطريق الدائري
الطريق الدائري

شهدت محافظة الإسماعيلية، انتشارا الشابورة المائية علي بعض الطرق السريعة والزراعية، صباح اليوم، في أول ايام الربيع.

ورصد موقع صدى البلد حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمحافظة الإسماعيلية، والتي شهدت ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهاراً ، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

كما انتشرت الشبورة المائية  
المتوسطة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظة الاسماعيلية، فأن العظمى ٣١ درجة مئوية والصغرى ١٨ درجة مئوية.

وحددت الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات للقيادة خلال الشبورة وهي:

_ أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة هى ألا تقود السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وعليك تجنب خروج سيارتك خارج نهر الطريق تماما.

الالتزام بتعليمات رجل المرور.

تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة.

إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون مرئية بالنسبة للغير وخاصة القادم من الخلف.

فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتي لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

استخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتي تشعر الغير بوجودك.

عدم الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأى سبب من الأسباب.

ضاعف مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

السير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.
لا تتخط السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.

الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي الإسراع في المسافة بين منطقة وآخرى حتى لا تفاجأ بدخولك منطقة الشبورة بأسرع مما يجب.

إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال لا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدا عن الطريق.

في حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل جميع الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.

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