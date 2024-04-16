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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف موقفه من دعوة ماكرون لهدنة في أوكرانيا خلال أولمبياد باريس

أولمبياد باريس
أولمبياد باريس

رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، دعوة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لهدنة خلال أولمبياد باريس؛ مشيرا إلى أن أوكرانيا ستستغلها في تجميع صفوفها.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه: "كما تعلمون، لقد طُرح على الرئيس مرارًا وتكرارًا مثل هذه الأسئلة، وقد لفت الرئيس وجيشنا الانتباه إلى حقيقة أن نظام كييف يستخدم، كقاعدة عامة، مثل هذه الأفكار ومثل هذه المبادرات لمحاولة إعادة تجميع صفوفه ومحاولة إعادة التسلح وما إلى ذلك"؛ مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تتخذ باريس خطوات رسمية تجاه إمكانية التوصل إلى هدنة خلال الأولمبياد.

وتابع: "هذا بالطبع يعقّد بشكل كبير عملية النظر في مثل هذه المبادرات. هذا هو الأمر الأول. ومن ثم، لم يتم حتى الآن اتخاذ أي خطوات رسمية في هذا الصدد".

وأضاف بيسكوف: "نؤكد مرة أخرى أننا في الوقت الحالي لا نسجل أي تغيير في موقف نظام كييف المتمثل في الرفض التام لأي مفاوضات".

كما أكد أن موسكو ترحب بموقف بكين المتوازن بشأن حل الأزمة الأوكرانية، وأنها على دراية بمقترحات الصين.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "آر إم سي" الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحتفظ بالأمل في هدنة أولمبية خلال الألعاب الأولمبية في باريس، ويتوقع المساعدة في هذا الشأن من الرئيس الصيني شي جين بينج.

وخلال اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتز في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الصيني، إن بكين تؤيد عقد مؤتمر سلام دولي متساو لحل الأزمة الأوكرانية، تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا.

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