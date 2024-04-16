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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة المخالفات ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة بأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، بإزالة مبان وشدة خشبية بمنطقة حى أطلس ، والتحفظ على مواد البناء ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الكنس والنظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، مع جرد الأتربة وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة المناطق والأحياء السكنية ، علاوة على صيانة أعمدة الإنارة بمنطقة المحمودية.

يأتي ذلك في إطار استكمال الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، مع إزالة التعديات فى مهدها ، فضلاً عن قيام الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية برصد أى مخالفات لتكليف المسئولين بالمحليات، لسرعة التدخل والتعامل الفورى معها .

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فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى باستكمال أعمال رفع الإشغالات ، والنظافة العامة بنطاق حى وسط وغرب المدينة ، وكذا بطريق أسوان / القاهرة الزراعى ، وهو الذى تكامل مع قيام الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين.

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