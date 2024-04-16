إزالة المخالفات ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الإنارة بأسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى، بإزالة مبان وشدة خشبية بمنطقة حى أطلس ، والتحفظ على مواد البناء ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الكنس والنظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، مع جرد الأتربة وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية بكافة المناطق والأحياء السكنية ، علاوة على صيانة أعمدة الإنارة بمنطقة المحمودية.

يأتي ذلك في إطار استكمال الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات، مع إزالة التعديات فى مهدها ، فضلاً عن قيام الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية برصد أى مخالفات لتكليف المسئولين بالمحليات، لسرعة التدخل والتعامل الفورى معها .

جهود

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى باستكمال أعمال رفع الإشغالات ، والنظافة العامة بنطاق حى وسط وغرب المدينة ، وكذا بطريق أسوان / القاهرة الزراعى ، وهو الذى تكامل مع قيام الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين.