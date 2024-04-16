البيطريين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية الدخيلة على المهنة

تابعت النقابة العامة للأطباء البيطريين، ما أثير بشأن قيام إحدى الأكاديميات مجهولة الهوية، بتدريب غير البيطريين في مجال التمريض البيطري بمحافظة الدقهلية بما يخالف قانون مزاولة مهنة الطب البيطري.

وأكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، أنه تم التنسيق الكامل مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة مثل هذه الكيانات الوهمية الدخيلة على مهنة الطب البيطري، لردع كل من تسول له نفسه المساس بمهنة الطب البيطري والتلاعب بالمواطنين وشباب الخريجين، لاسيما أنه لا يوجد ما يسمى بمهنة التمريض البيطري، كما أن مثل تلك الكيانات ليست جهة رسمية لتدريب الأطباء البيطريين.

وتثمن وتدعم النقابة العامة جهود وتحركات مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية والتي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور للتصدي لتلك الكيانات الوهمية.

وتحذر النقابة العامة للأطباء البيطريين من الانسياق خلف تلك الكيانات والإعلانات الوهمية، مطالبة بسرعة إخطار النقابة العامة على الفور لاتخاذ اللازم، في حال رصد مثل تلك الحالات.