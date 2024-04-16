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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يهاتف الرئيس الإيراني والكرملين يكشف ما دار بينهما

بوتين ورئيسين
بوتين ورئيسين

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أخبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبر الهاتف أن ضربات طهران على إسرائيل كانت اضطرارية ومحدودة.

كما أكد رئيسي لنظيره الروسي أن الجمهورية الإسلامية  لا تريد مزيدا من التصعيد في الشرق الأوسط.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين أعرب عن أمله في أن تظهر جميع الأطراف ضبط النفس المعقول وبالتالي تمنع السقوط نحو مواجهة يمكن أن يكون لها "عواقب كارثية على المنطقة بأكملها".

وناقش بوتين الوضع المتدهور في الشرق الأوسط مع الرئيس الإيراني، لا سيما بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، وإجراءات رد الفعل الإيرانية بالتفصيل.

واتفق الرئيسان على أن السبب الجذري للأحداث الجارية في المنطقة هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يتم حله؛ بحسب روسيا اليوم".

وأكد الكرملين بهذا الصدد على "النهج المبدئي لروسيا وإيران لصالح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتخفيف الوضع الإنساني الصعب، وتهيئة الظروف لحل سياسي ودبلوماسي للأزمة".

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