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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة: الشريحة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة تصل بداية مايو المقبل

أرشيفية
أرشيفية

صفقة رأس الحكمة.. قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء: "إن بالفعل هناك تدفقات  دولارية ناجمة عن صفقات جرى إبرامها أو عبر الشركاء الدوليين ولكن حتى تكون المعلومات دقيقة جميع الاتفاقات والصفقات التي نجم عنها سيولة دولارية حصل بالفعل  لكن نظام الحصول على الدعم والتمويل الدولية يتم على مراحل ". 

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وتابع “الحمصاني” خلال تصريحات تلفزيونية:" حتى لايساء فهم الامر فإن المبالغ الضخمة الناجمة عن تلك الصفقات والقروض الاتفاقات مع مختلف الشركاء الدوليين سيتم الحصول عليها على اقساط تباعاً وفترات متباعدة ومن ثم لم تدخل كل هذه المبالغ دفعة واحدة ". 
 

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء : "مثلاً الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة  ستحصل عليه مصر كما أعلن الدكتور مدبولي في بداية مايو المقبل  حيث  حصلنا على القسط الاول  من صفقة راس الحكمة 15 مليار دولار بالاضافة إلى تدفقات الشركاء الدوليين سنحصل على مزيد من التمويل منهم بالاضافة للاموال التي دخلت الجهاز المصرفي من إستثمارات الاجانب  أو تحويلات المصرين في الخارج ومن ثم  فإن الحصول على تلك التدفقات يتم على اقساط وعلى فترات ".
 

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم مجلس الوزراء : “ الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة ستحصل عليه مصر في مايو المقبل. وحصلنا فقط على القسط الأول من صفقة رأس الحكمة وهو 15 مليار دولار، واللفترة المقبلة ستشهد المزيد من التمويل من الشركاء الدوليين”.

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