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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو يحذر من سوشيال ميديا صفحات الأهلي والزمالك: لازم تعرفوا تبع مين

ميدو
ميدو

قال أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، إن المنافسة في الكرة شريفة والكل إخوات في الآخر، معبرا عن أمله في انتقال هذا الإحساس إلى الجماهير.


وأضاف ميدو خلال استضافته مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، «في ناس مصلحتها خلق وقيعة بين الجماهير وعندهم أجندة لصنع المشاكل بين الجمهور».


ووجه أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، رسالة للجماهير قائلا: لا تنساقوا وراء كل شخص على السوشيال ميديا يتحدث على لسان الأهلي والزمالك، لازم تعرفوا الناس أيه خلفيتها وشغالة تبع مين.


واختتم أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، أن المسئولين في الدولة المصرية يقومون بمجهودات كبيرة لعودة الجماهير للمدرجات، قائلا: إحنا ولاد المدرج.


 

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