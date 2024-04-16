في ازدياد.. روسيا: قراصنة أجانب يشنون هجمات على سلطات البلاد

أعلن سيرجي جرينيفيتش، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإدارة الرئاسية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن زيادة في هجمات القراصنة على السلطات الروسية من الخارج.

وأشار جرينيفيتش في منتدى Infoforum-Sochi 2024، إلى أن مثل هذه الهجمات يتم تسجيلها من قبل الإدارة الرئاسية وتؤخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ أنظمة أمن المعلومات، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن الهجمات على السلطات الروسية لا تنفذها مجموعات القراصنة فحسب، بل تنفذها أيضًا أجهزة استخبارات أجنبية.

وفي وقت سابق، قال الممثل الدائم لبيلاروسيا لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ألكسندر جرينيفيتش، في منتدى المعلومات-سوتشي، إن موسكو ومينسك تسجلان هجمات معلوماتية كل يوم.