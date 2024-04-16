ميدو: كنت باركب 3 مواصلات عشان أروح التدريب

قال أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، إنه عندما كان في التاسعة من عمره كان يستقل 3 وسائل مواصلات كي يذهب للتدريب في نادي الزمالك.



وأضاف ميدو خلال استضافته مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن 2 من أبنائه يلعبون كرة القدم أحدهم في الزمالك.

وأوضح أن طريق كرة القدم صعب وفيه منافسة كبيرة ومش معنى أن أنت أبوك لاعب كرة تبقى الدنيا سهلة معاك، مردفا: شخصيات أبنائي مختلفة».



ولفت أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، إلى أنه يرفض عمل دعاية لأبنائه حتى لا يضعهم تحت ضغط ويفضل أن يترك كل منهم يعمل مع نفسه ويتعلم من أخطائه ويتعامل مع المشاكل بنفسه.



ووجه نصيحة لأولاده قائلا: بداية النجاح في كل شيء هو الانضباط، ولازم تكون قوي، وتضع هدف أمامك تقاتل لأجله ومفيش حاجة سهلة وفي ناس في الطريق يحاولون التشكيك في قدراتك ويعطلوك، والتأكد أنه ليس كل الناس هتحبك وتساعدك وفي ناس تعطيك المعلومة الخطأ.



