تحركات برلمانية ضد عودة انقطاع الكهرباء من جديد.. نواب للحكومة: نحتاج خطة محددة لحل الأزمة

طلب إحاطة بشأن عودة العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء



برلمانية تتسائل عن الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء

عبد الناصر تطالب الحكومة بعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة

أكد نواب على ضروة بحث الحكومة على حلول جديدة لحل أزمة انقطاع الكهرباء على المواطنين، بدلا من العودة في العمل بتخفيف الأحمال، الأمر الذي يعيق الإنتاج والاستثمار.

وتقدمت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول، بشأن عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء.

وقالت النائبة: "أن وقف تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدأ من أول أيام شهر رمضان المبارك وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك التي انتهت الأحد، وسيبدأ العمل من جديد بها بدءً من الساعة 11 صباح الإثنين، وحتى الساعة 5 عصرًا لمدة ساعة بحد أقصى".

وأضافت "عبدالحميد":" أتفهم أسباب عودة العمل من جديد بخطة تخفيف أحمال الكهرباء التي تلجأ إليها الحكومة نتيجة الضغط على شبكات الكهرباء في ضوء الاستهلاك المتزايد، علاوة على ما يتعلق باستيراد الوقود من الخارج وما يتطلبه من توفير عملة صعبة، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة".

وأردفت "نائبة البرلمان": "علينا الأخذ في الاعتبار توقيت العمل بخطة تخفيف الأحمال حيث يتزامن ذلك مع بداية استعداد الطلاب بمختلف المراحل في مصر للامتحانات لاسيما طلاب الثانوية العامة، كما علينا الأخذ في الاعتبار تخفيف الأحمال يؤثر على القطاعات الإدارية والتجارية والصناعية".

ونوهت إلى أن الصيف المقبل قد يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في درجات الحرارة، ما يطرح عدة تساؤلات إلى وزير الكهرباء: بشأن احتمالية انقطاع التيار لمدة أكثر من ساعتين حال زيادة الاستهلاك، وما حقيقة حول استثناء بعض المناطق من خطة تخفيف الأحمال؟!، ومتى الموعد النهائي للانتهاء من هذه الأزمة في مصر.

من جانبها تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجها لكل من رئيس مجلس الوزراء و وزير الكهرباء بشأن سياسات و خطط وزارة الكهرباء و الطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء.

وأوضحت سعيد أنه في ظل توجه الدولة المصرية إلي رقمنة كافة الخدمات الهامة و الحيوية و التي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل، ولاسيما في ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري، و نحن علي أعتاب فصل الصيف و فترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتسائلت عضو مجلس النواب، عن الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء، و هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمراً مستمراً أم هناك خطة للحد من هذه الظاهرة".

وقالت نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو مجلس النواب، مها عبد الناصر إن المواطنين تفاجئوا منذ أيام قليلة بتصريحات من وزارة الكهرباء عن عودة انقطاع التيار الكهربائي وفقا لجدول محدد و أنه من الممكن زيادة فترة الانقطاع إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة وفقا للمتغيرات.

واوضحت عبد الناصر في طلب إحاطة تقدمت به أن المواطن المصري يعاني منذ قرابة العام من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، وبالتحديد منذ منتصف فصل الصيف الماضي، وذلك كان بسبب شح العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وهو ما حدا بالحكومة إلى وقف استيراد المازوت، مما جعل محطات الكهرباء أصبحت تعاني من نقص شديد في موارد التشغيل.

وحذرت عبد الناصر من عدم البحث عن اي حلول واستمرار الوضع كما هو عليه، مطالبة الحكومة بعرض خطة محددة لحل هذه الأزمة.