ميدو يكشف أصعب لحظات اعتزاله: كان ممكن ألعب 4 سنين كمان.. فيديو

كشف الكابتن أحمد حسام ميدو، أصعب لحظات اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة في الملاعب العالمية والمحلية.



وقال ميدو خلال استضافته مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إنه فكر في الاعتزال قبل إعلان قراره بـ3 أشهر، مضيفا: «أنا شوفت أنه ده الوقت المناسب للاعتزال رغم إني كان ممكن ألعب 3 و4 سنوات كمان لكن مكنتش هلعب في المستوى اللي متعود عليه».



ولفت إلى أنه بدأ الاتجاه عقب الاعتزال نحو التحليل الرياضي ودراسته جيدا، وكان رد فعل الجماهير على تحليلاته جيدا، قبل أن يتجه إلى التدريب وأخيرا المشاركة في الأعمال الفنية.

