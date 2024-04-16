أخبار السيارات.. مواصفات تويوتا فورتشنر 2025 بالسوق المصري .. إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة اليدوي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن اطلاق إصدارها الجديد تويوتا فورتشنر موديل 2025 بالسوق المصري للسيارات ، وتنتمي فورتشنر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم ، ومن ضمن تلك السيارات اوبل كروس لاند موديل 2024 ، وتنتمي كروس لاند لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أعلنت شركة أوبل عن أطلاق إصدارها الجديد أوبل فرونتيرا وتنتمي فرونتيرا لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وظهرة فرونتيرا لتحل محل سيارة كروس لاند القديمة .

ناقل الحركة بالسيارات له دور أساسي في تنظيم السرعة وعزم الدوران بـ عجلات القيادة في ظل ظروف القيادة المختلفة ، وذلك يساعد السيارة علي التحرك علي الطريق بسرعات مختلفة .

تستعد شركة بي إم دبليو "البافارية" لطرح الجيل الجديد كلياً من سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2025 ، وتنتمي X3 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .