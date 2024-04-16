أرخص سيارة كروس أوفر 2024 من أوبل في مصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم ، ومن ضمن تلك السيارات اوبل كروس لاند موديل 2024 ، وتنتمي كروس لاند لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .
- مواصفات اوبل كروس لاند موديل 2024 :
تحتوي سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 علي العديد من المميزات من ضمنها، كراسي كهربائية، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، ومرايات كهربائية، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، و فرش من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .
بالإضافة الي ان اوبل كروس لاند موديل 2024 تمتلك أيضاً ، مدخل AUX، وقفل مركزي للأبواب، وبها مقاعد كهربائية، ومصابيح ضباب، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة .
- محرك اوبل كروس لاند الكروس أوفر :
تحصل سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتصل قوتها الي 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 187 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 205 نيوتن/متر .
- أسعار اوبل كروس لاند موديل 2024 بالسوق المصري :
تتوافر سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 449 ألف جنيه .