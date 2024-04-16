ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم ، ومن ضمن تلك السيارات اوبل كروس لاند موديل 2024 ، وتنتمي كروس لاند لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أرخص سيارة كروس أوفر 2024 من أوبل في مصر

- مواصفات اوبل كروس لاند موديل 2024 :

أرخص سيارة كروس أوفر 2024 من أوبل في مصر

تحتوي سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 علي العديد من المميزات من ضمنها، كراسي كهربائية، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، ومرايات كهربائية، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، و فرش من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وباور ستيرنج، وفتحة سقف بانوراما، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

بالإضافة الي ان اوبل كروس لاند موديل 2024 تمتلك أيضاً ، مدخل AUX، وقفل مركزي للأبواب، وبها مقاعد كهربائية، ومصابيح ضباب، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة .

- محرك اوبل كروس لاند الكروس أوفر :

أرخص سيارة كروس أوفر 2024 من أوبل في مصر

تحصل سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعه 45 لتر ، وتصل قوتها الي 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 187 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 205 نيوتن/متر .

- أسعار اوبل كروس لاند موديل 2024 بالسوق المصري :

أرخص سيارة كروس أوفر 2024 من أوبل في مصر

تتوافر سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 449 ألف جنيه .