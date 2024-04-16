مخرج فيلم الحريفة: نحضر لعمل جديد مع العالمي ميدو.. فيديو

تحدث المخرج رؤوف السيد عن كواليس مشاركة أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق في فيلم الحريفة، قائلًا: «أول ما كلمته تحمس لفكرة العمل والتجربة».

قال المخرج رؤوف السيد مخرج فيلم الحريفة عن مشاركة ميدو بالعمل، في مداخلة هاتفية ببرنامج أنا وهو وهي مع الإعلامية دينا رامز والإعلامي شريف نور الدين والإعلامية أية شعيب، المذاع على قناة صدى البلد: «لم نواجه صعوبة في وقوف ميدو أمام الكاميرا فلم تكن أول مرة له».

وتابع: «ميدو تحمس للتجربة من أول وهلة بدءً من القصة وشخصية كابتن شلش وشكلها، ودخل في الأجواء بسهولة لدرجة أنه اقترح تغييرات في السيناريو وميدو كان محترف في طريقة الشغل جدًا وقد المسئولية».

ليرد أحمد حسام ميدو عليه خلال حواره ببرنامج أنا وهو وهي، معربًا عن سعادته وفخره بالمخرج رؤوف السيد، قائلًا: «كان قائد وواحد من الأسباب الرئيسية لنجاح الفيلم».

وأعلن مخرج فيلم الحريفة أنه يحضر الفترة الحالية، لأكثر من عمل جديد وسيشهد تعاون مجددًا مع أحمد حسام ميدو.

