ميدو عن فكرة تمثيل زوجته: كل حاجة وليها ضوابط.. فيديو

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، أنه لا يمانع دخول زوجته لعالم التمثيل، مضيفا: مفيش مشكلة طالما ده هيسعدها ويبسطها.



وأضاف ميدو خلال استضافته مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه لا مانع طالما أن هناك تنظيم في المواعيد.



ولفت إلى أنه ضد ما يقوله بعض الممثلين الذين يرفضون دخول بناتهم عالم التمثيل، لأنه يكون بذلك يقلل من نفسه، طالما ارتضى العمل في مجال معين يبقى كل حاجة ليها ضوابط.



واختتم أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، أنه طالما العمل كوبس وحاجة مشرفة ليها كأم ولايقة عليها.

