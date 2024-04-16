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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد حسام ميدو يكشف عن أكثر شخصية جاذبة للستات

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، عن أكثر شخصية للرجل تنجذب لها الستات وهي الذي يعامل الجميع "اللي بيقعد مع البيه ويكون بيه، واللي يقعد مع رجل الشارع يكون زيه"، مشيرا إلى أنه علم أولاده على ذلك.

وأكد ميدو خلال استضافته مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف نور الدين مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن لديه من الأولاد ثلاثة "علي 20 سنة، وحسين 16 سنة، وهاشم 15 سنة.

وأوضح لاعب منتخب مصر السابق، أن علي وحسين يمارسان الكرة، مشيرا إلى أن علي يلعب في نادي الزمالك، وحسين في نادي فيوتشر، وأنه سينتقل قريبا إلى الزمالك.

ولفت ميدو إلى أن طريق كرة القدم طريق صعب قائلا: "مش معنى إن أبوك كان لعيب كورة فيكون الطريق سهل لا.. أولادي لعيبة كويسة والاثنين بيشتغلوا على نفسهم.

وأشار لاعب منتخب مصر السابق،  إلى أن نجاح أي شخص يأتي بالانضباط والالتزام ويجب أن يكون هناك هدف حتى يتمكن من الوصول إلى النجاح، موضحا أن هناك رسالة دائما ما يوجهها لأولاده وهي "مش كل الناس هتحبك ومش كل الناس هتساعدك، في ناس هتديك المعلومة الغلط والنصيحة الغلط، لازم تكون زكي وقوي ولازم يكون عندك هدف تقاتل عليه لان الموهبة مسئولية، وأنا اتأذيت كتير بسبب اندفاعي وأنا مش عايزهم يكروروه".
 

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