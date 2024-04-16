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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة بالدراسات الإيرانية: عملية طهران تجاه إسرائيل أضرت بغزة.. فيديو

إيران
إيران

قالت الدكتورة هدى رؤوف رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن طول أمد الحرب والعمليات العسكرية يؤدي إلى اتساع الصراع في المنطقة، ودخول أطراف كثيرة إقليمية في الحرب ما يزيد من التوتر، لافتة إلى أن الصراع الحالي بين إيران وإسرائيل له تداعيات سلبية.

 

وأضافت الدكتورة هدى رؤوف رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل بعد الدخول في صراع مع إيران بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيرا إلى أن بايدن الرئيس الأمريكي يريد عدم اتساع الصراع في المنطقة لذا يطالب نتنياهو بعدم الرد على طهران.


ولفتت الدكتورة هدى رؤوف رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن إيران تروج داخليا بأن ما فعلته من إطلاق المسيرات باتجاه إلى تل أبيب هو الرد ونجحت في بث الرعب بنفوس إسرائيل، مع الترويج إلى قدرتها على الوصول إلى تل أبيب وأنها قادرة على تحقيق أهدافها في أي وقت، مبينة أن المكاسب لإسرائيل وليس لإيران  خاصة وأن الضربة الإيرانية لم تحقق شيئ وكانت بمثابة شعارات وأضرت بالقضية الفلسطينية في ظل الجهود الكبيرة التي تسعى لها مصر وعدد من الدول بالمنطقة لحلحلة القضية.


كما أكدت الدكتورة هدى رؤوف رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن السياسية الإيرانية والإسرائيلية، تخدم مصالح بعضهما البعض وتضر بالمصالح العربية، مشيرة إلى أن إيران أحد العوامل التي تعانق الانقسام الفلسطيني، وهو ما يؤثر بشدة على حل القضية، خاصة وأن طهران تقدم الدعم العسكري للفصائل وإبعادها عن الهدف الرئيسي هو الاتحاد والتوافق من أجل السعي إلى حل القضية الفلسطينية.


 

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