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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يكشف تفاصيل أزمة مواد «المثلية الجنسية» بالمدارس الألمانية

وزير التربية التعليم
وزير التربية التعليم

كشف النائب محمد عصام، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بسؤال لوزير التربية والتعليم بشأن حقيقية ما تردد خلال الفترة الأخيرة من شروع مدرسة ألمانية في القاهرة بتدريس مواد تتضمن الدعوة للتسامح مع المثلية الجنسية بالمخالفة للقيم المستقرة فى المجتمع المصرى المسلم باعتباره فعلا شاذا ومنبوذا تحرمه الأديان والشرائع السماوية.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يكن هناك رد من الوزارة لمعرفة حقيقة الأمر الذي أثاره ولي أمر تقدم ببلاغ للنائب العام.


وأكد النائب محمد عصام، عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن يكون هناك رقابة على مناهج المدارس الدولية الموجودة في مصر، موضحا أن المدارس الدولية تنشر ثقافة الدول التابعة لها وتحمل اسمها وهي من تضع لها المناهج.


واختتم حديثه موضحا أن وزارة التعليم هي جهة الرقابة على المناهج التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب المصريين في المدارس.
 

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