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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبيرة: عملية إيران ضد إسرائيل عرض مسرحي .. وحرب الظل مستمرة | فيديو

العملية الإيرانية
العملية الإيرانية

قالت الدكتورة هدى رؤوف رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن العملية الإيرانية ضد إسرائيل تحت عنوان الرد الإيراني، كانت بمثابة عرض مسرحي، مشيرة إلى أن نتائج هذه الضربة قبل إطلاقها كانت محسوبة.


وأضافت الدكتورة هدى رؤوف رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن حرب الظل بين إسرائيل وإيران مستمرة، موضحة أن إسرائيل تدمر كل أهداف طهران في سوريا والأسلحة التي تُنقل لحزب الله.


أشارت رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن إيران تدعم حركة حماس في فلسطين وبقوة ودعم كل الحركات التي لها خلفية دينية والتغطية على القضية الفلسطينية، لافتة إلى أن فكرة إيران تقوم على دعم التيارات الدينية.


أوضحت الدكتورة هدى رؤوف رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن طهران تبحث دائما عن مصالحها، مضيفة أن طهران تستغل أي فوضى في الدول للتلاعب في داخلها كما حدث في سوريا واليمن والعراق.


ونوهت الدكتورة هدى رؤوف رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن طهران لها أذرع في المنطقة للهيمنة وفرض سيطرتها وتكون مفتاح الحل وتعقيد الصراعات في المنطقة وهذا هو هدف الرؤية الإيرانية من خلال تأجيج الصراعات والحروب في المنطقة والإقليم.


وتابعت رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن دول الخليج من مصلحتها التهدئة في المنطقة وعدم تحريك مليشيات إيران وتأجيج الوضع من أجل تحقيق المصالح الخليجية خاصة في عمليات النفط والبحر وحركة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أن الهدوء في العلاقة بين إيران ودول الخليج في مصلحة الطرفين.

 

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