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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان: إسرائيل تسعى إلى إثارة صراع إقليمي

الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مرة أخرى، قائلا: إن إسرائيل تسعى إلى إثارة صراع إقليمي".

وأضاف أردوغان: يتحمل نتنياهو والقيادة الإسرائيلية المسؤولية الوحيدة عن التوترات في الشرق الأوسط".

وقال الرئيس التركي إن نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب في المنطقة من أجل البقاء في السلطة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعم الفلسطينيين  وسط الحرب المستمرة بحقهم حتى الآن.

وذكر أردوغان أن الدعم للفلسطينيين مستمر حتى وقف سفك الدماء في غزة وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

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