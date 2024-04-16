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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بالشيكولاتة.. رئيس جامعة الأزهر يحفز العاملين بعد عودتهم من إجازة العيد.. صور

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يستقبل العاملين بالشيكولاتة

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي: البنات والوجه البحري، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ بجولة تفقدية داخل إدارات الأمانة العامة للجامعة بمدينة نصر.

وخلال الجوله قام رئيس الجامعة بتقديم التهنئة إلى منسوبي الجامعة في مقر إدارتهم؛ بمناسبة مرور شهر رمضان الكريم، والعودة من إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الجولة قام بتوزيع الشيكولاتة على الموظفين والعمال، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم.

وحث رئيس الجامعة الموظفين والعمال على الجد والاجتهاد والإخلاص في العمل؛ حتى ينعكس ذلك إيجابيًّا على كعبة العلم وقلعة العلماء جامعة الأزهر.

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