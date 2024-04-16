ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية 23.9% والأجهزة الكهربائية 26.8%.. فيديو

قال اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الصادرات المصرية زادت بنسبة بسيطة في 2023 رغم الصعاب والتحديات التي مرت بها المنطقة، مؤكداً أن الصادرات زادت بنسب بسيطة ولكنها حافظت على معدلها.



وأضاف عصام النجار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "لحياة"، أن مصر مازالت مستمرة في الزيادة بتصدير مواد البناء، منها: الأسمنت والحديد والألمونيا، لافتاً إلى أن هناك زيادة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية بنسبة 23.9%.



وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن هناك زيادة في صادرات المحاصيل الزراعية بنسبة 16%، مضيفاً أن هناك زيادة في صادرات السلع الهندسية بنسبة 26.8%، والتي تشمل: الأجهزة الكهربائية، والأجهزة المنزلية.